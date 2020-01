Predbiehal cyklistu, čelne narazil do ďalšieho auta

Gelnica 24. januára (TASR) – Trestné stíhanie za trestný čin ublíženia na zdraví začala polícia v súvislosti so štvrtkovou (23. 1.) dopravnou nehodou v okolí Gelnice. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, ku kolízii došlo po tom, ako vodič auta predbiehal cyklistu na plnej čiare.



Päťdesiatštyriročný Gelničan na aute značky Škoda Fabia počas jazdy v smere od obce Jaklovce do mesta Gelnica na rovnom úseku cesty pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu vozovky a poveternostným podmienkam. „Počas toho, ako predchádzal cyklistu idúceho v rovnakom jazdnom pruhu, prešiel vozidlom do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim vozidlom značky Kia Rio, ktoré viedla 23-ročná vodička z okresu Gelnica,“ uviedla s tým, že u vodičov áut požitie alkoholu nezistili.



Spolujazdkyňa z auta Kia Rio utrpela pri dopravnej nehode podľa predbežného vyjadrenia lekárov ťažké zranenia, z ktorých sa bude liečiť viac ako 42 dní. „Vodička, druhá spolujazdkyňa a vodič auta Škoda Fabia utrpeli iba ľahké zranenia. Predbežná škoda bola vyčíslená na 9000 eur,“ dodala Ivanová.



Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú podľa jej slov predmetom ďalšieho vyšetrovania.