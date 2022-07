Vodič z Gruzínska prevážal štyroch migrantov zo Sýrie

Komárno 25. júla (TASR) - Policajti komárňanského okresného dopravného inšpektorátu v spolupráci s hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) Kolárovo zadržali vodiča, ktorý prevážal štyroch migrantov zo Sýrie. Vodič, občan Gruzínska, pri úteku pred policajtami havaroval a bol prevezený na vyšetrenie do nemocnice. Prípad prevzala cudzinecká polícia a národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti z Okresného dopravného inšpektorátu v Komárne sa v sobotu 23. júla v mestskej časti Nová Stráž venovali dohľadu nad cestnou premávkou a kontrole dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti v obci. Namerali pritom vozidlo Škoda Octavia, ktorého vodič prekročil rýchlosť. Príkaz policajta na zastavenie vozidla vodič nerešpektoval a začal unikať v smere na Bratislavu. V Novej Stráži zišiel z hlavnej cesty do obytnej zóny, kde sa v uličkách zamotal a vyšiel na cestu späť v smere na Komárno. Na kruhovej križovatke v Komárne prešiel do protismeru a odbočil v smere na Kolárovo, informovala polícia.



Hliadka vodiča prenasledovala a o pomoc požiadala aj hliadku Obvodného oddelenia PZ Kolárovo. Tá sa vodiča neúspešne pokúsila zastaviť pri mestskom cintoríne v Kolárove. Pri čerpacej stanici však unikajúci vodič nezvládol prejazd ostrou ľavotočivou zákrutou, zišiel z cesty a narazil do stromu, kde sa s vozidlom prevrátil na bok. Vo vozidle sa okrem vodiča nachádzali aj štyria občania Sýrie.