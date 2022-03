VODIČ PREŠIEL DO PROTISMERU A SPÔSOBIL ZRÁŽKU: V dychu mal 2,5 promile

Bystré 1. marca (TASR) – Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 35-ročný muž z obce Hermanovce nad Topľou v okrese Vranov nad Topľou, ktorý v nedeľu (27. 2.) spôsobil v obci Bystré dopravnú nehodu. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, pri dychovej skúške nafúkal 2,5 promile.



Hermanovčan ako vodič osobného vozidla vo večerných hodinách prešiel v miernej zákrute pred železničným podjazdom do protismeru a narazil do oproti idúceho osobného vozidla. "Pri dopravnej nehode k zraneniu osôb našťastie nedošlo," uviedla Ligdayová s tým, že poškodenému vodičovi vznikla pri dopravnej nehode na vozidle škoda vo výške 3000 eur. Muža po nehode polícia umiestnila do cely policajného zaistenia.