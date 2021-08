Vodič pri parkovaní dodávky zasiahol do koľajiska, narazil do nej vlak

Bratislava 30. augusta (TASR) - Do dodávky, ktorá zasahovala do koľajiska, narazil vo štvrtok (26. 8.) osobný vlak. K incidentu došlo v blízkosti Železničnej stanice Nové Košariská. K zraneniu osôb nedošlo. Priestupok vodiča objasňuje bratislavská železničná polícia.



"Podľa zistení policajnej hliadky k zrážke malo dôjsť pri tom, ako sa vodič dodávky značky Fiat Ducato počas parkovania sústredil na spätné zrkadlá, pričom si nevšimol, že prednou časťou vozidla zasahuje do priestoru koľajiska. Iba v malom zlomku sekundy do jeho dodávky narazil Regional Express vlak," priblížila polícia na sociálnej sieti. Dychové skúšky u vodiča a rušňovodiča vylúčili požitie alkoholických nápojov.



Polícia v tejto súvislosti apeluje na všetkých občanov, aby striktne dodržiavali predpisy na koľajniciach a v ich blízkosti. Pripomína, že vlaky jazdia vysokou rýchlosťou, majú dlhú brzdnú dráhu a nedokážu sa vyhnúť žiadnej prekážke.