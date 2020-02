Muž šoféroval napriek doživotnému zákazu, zastavila ho až streľba

Bratislava 9. februára (TASR) – Policajti v sobotu večer zadržali 39-ročného muža, ktorý šoféroval aj napriek doživotnému zákazu viesť motorové vozidlo. Zastaviť sa im ho podarilo až po použití služobnej zbrane. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



Podľa polície spozorovala hliadka podozrivého muža, ako odchádza z čerpacej stanice v Budmericiach na aute značky Renault Megane. Keďže ho poznali ako vodiča, ktorý má doživotný zákaz viesť motorové vozidlo, rozhodli sa ho zastaviť.



"Vodič vozidla však nerešpektoval svetelné a zvukové znamenia k zastaveniu vozidla a vysokou rýchlosťou pokračoval v jazde v smere do obce Štefanová a ďalej do obce Doľany. Následne prenasledované vozidlo náhle zmenilo smer jazdy a vošlo na poľnú cestu. Pretože sa nachádzali na voľnom priestranstve a v bezprostrednom okolí sa nenachádzali žiadne iné osoby ani dopravné prostriedky, jeden z policajtov použil dva varovné výstrely do vzduchu zo služobnej zbrane," priblížila polícia.



Keďže vodič nereagoval, policajt opakovane vystrelil na vozidlo, pričom zasiahol jedno z jeho kolies. Až potom vodič podľa slov polície zastavil. Následne ho hliadka obmedzila na osobnej slobode a eskortovala na príslušné policajné oddelenie.



Polícia ozrejmila, že dychová skúška u vodiča bola negatívna. Počas zásahu sa mala v aute nachádzať aj spolujazdkyňa. Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že sa pri zásahu nikto nezranil.



Muž je v súčasnosti podozrivý zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V prípade preukázania viny mu podľa polície hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. "Poverený príslušník zároveň spracuje podnet k podaniu návrhu na jeho väzobné stíhanie. Bližšie okolnosti tohto prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," doplnila polícia.