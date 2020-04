Vodiča, ktorý v Strečne usmrtil chodca a unikal, už obvinili

Strečno 29. apríla (TASR) - Obvineniu z prečinov usmrtenia a neposkytnutia pomoci čelí 55-ročný vodič auta zn. Škoda, ktorý v utorok (28. 4.) na ceste I/18 v Strečne narazil do 60-ročného chodca prechádzajúceho cez cestu. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Vodič po zrážke nezastavil a pokračoval v jazde v smere na Martin. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



"Počas pokračujúcej jazdy vodič spôsobil ďalšie dve dopravné nehody, pri ktorých si opäť nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a pokračoval v jazde. Pri týchto nehodách, našťastie, k zraneniu osôb nedošlo," doplnila hovorkyňa.



Po unikajúcom vodičovi podľa Balogovej okamžite vyhlásili pátranie. Policajná hliadka ho zastavila na konci diaľnice D1 pri Krpeľanoch. "Následne u vodiča vykonala dychovú skúšku s výsledkom 1,94 promile," konkretizovala s tým, že v prípade naďalej vykonávajú procesné úkony a vyšetrovateľ spracováva podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby.



Polícia sa zároveň obracia na verejnosť, najmä vodičov, ktorí sa v čase medzi 17.00 a 17.20 h pohybovali na ceste I/18 medzi Žilinou a Krpeľanmi. "Ak disponujú kamerovým záznamom zachytávajúcim jazdu tmavomodrej Škody Superb v smere Žilina – Martin - Ružomberok, prípadne by mohli k jazde vodiča tohto auta alebo k stretu vozidla s chodcom poskytnúť dôležité informácie, aby ihneď kontaktovali linku 158. Prípadne, aby napísali správu na oficiálnu facebookovú stránku Polícia Slovenskej republiky," doplnila hovorkyňa.