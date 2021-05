Vodiči musia počas víkendu rátať s opravou na diaľnici D1

Bratislava 7. mája (TASR) – Cez víkend musia vodiči rátať s dopravnými obmedzeniami v Bratislavskom kraji. Pôjde o opravu vozovky na diaľnici D1. Na križovatke Jarovce – stavba D4R7 bude až do júla čiastočná uzávera. Upozorňuje na to Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti.







Na diaľnici D1 v úseku Senec – Blatné sa uskutoční oprava vozovky v pravom jazdnom pruhu a krajnice. Oprava sa bude realizovať od piatka 22.00 h do pondelka (10. 5.) 6.00 h. „Premávka bude čiastočne obmedzená a vedená do ľavého jazdného pruhu," podotkli policajti.



Od pondelka do 15. júla bude na diaľnici D2 čiastočná uzávera, a to z dôvodu realizácie verejného osvetlenia a základov pre portály dopravného značenia. „Obmedzenie bude platiť pre úsek od čerpacej stanice po križovatku D2/D4 Jarovce, smer hranice," uviedla polícia.



Zároveň žiada vodičov o dodržiavanie bezpečnosti cestnej premávky, rešpektovanie dopravného značenia a pokynov zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti a policajtov.