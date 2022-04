Narazila do dvoch áut a aj do penziónu: Žena bola pod vplyvom alkoholu

Považská Bystrica/Trenčín 7. apríla (TASR) - Obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky neminie 52-ročnú vodičku, ktorá v Považskej Bystrici pod vplyvom alkoholu narazila do dvoch áut a steny penziónu. Žene policajti namerali viac ako dve promile. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Vodička pri vychádzaní z parkoviska najskôr narazila do auta Volkswagen Tiguan a keď cúvala, trafila stenu penziónu. Keď sa pohla dopredu, narazila do zaparkovaného auta Volkswagen Polo," opísali policajti.







Žene policajti namerali 1,00 mg/l, čo predstavuje 2,08 promile. "Náraz vozidlom do steny penziónu bol taký silný, že vo vnútri došlo k odtrhnutiu radiátora a jeho pádu na zem. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na približne 10.000 eur," doplnila polícia.



Ďalšieho vodiča pod vplyvom alkoholu, ktorý spôsobil dopravnú nehodu, odhalili policajti v Trenčíne. Dvadsaťpäťročný muž na Peugeote narazil do stromu. "Polícia mu namerala 1,26 mg/l, čo predstavuje 2,63 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška mala vyššiu hodnotu, a to 1,36 mg/l, čo predstavuje 2,83 promile. Vodiča neminulo obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," dodali policajti.