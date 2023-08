NEHODA V BREZNE: Autom vrazila do predajne, ťažko zranila chodkyňu

Brezno 18. augusta (TASR) - Polícia v Brezne vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej v piatok v dopoludňajších hodinách 35-ročná vodička vrazila autom do predajne a ťažko zranila chodkyňu. Banskobystrická krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Vodička sa dostatočne nevenovala vedeniu vozidla, pomýlila si brzdu s plynom a narazila do sklenenej výplne obchodného domu, ktorú prerazila a autom vbehla do predajne. V tom čase po chodníku prechádzala chodkyňa, ktorú zrazila," uviedla polícia s tým, že alkohol u vodičky dychovou skúškou nezistila.



Polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.