Vodička nedala prednosť motorkárovi, utrpel vážne zranenia

Dunajská Streda 29. apríla (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v obci Sap v okrese Dunajská Streda, pri ktorej 44-ročná vodička osobného automobilu pri odbočovaní z hlavnej cesty na vedľajšiu pravdepodobne nedala prednosť motocyklistovi. Pri zrážke utrpel 33-ročný motorkár vážne zranenie ľavej nohy a pravého zápästia, informuje o tom trnavská krajská polícia.



Motorkár, ktorý išiel oproti osobnému autu, pri manévri vodičky už nedokázal zareagovať a narazil do prednej časti jej auta. So zraneniami ho privolaní záchranári previezli do nemocnice. "Policajti podrobili ženu aj zraneného motocyklistu dychovým skúškam. Ich výsledok bol v oboch prípadoch negatívny," doplnila polícia.