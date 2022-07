Narazila do obrubníka i značenia: Vodička nafúkala takmer dve promile

Svidník 18. júla (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky je podozrivá mladá žena z obce Lužany pri Topli v okrese Svidník. Skutku sa mala podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej dopustiť v nedeľu (17. 7.) popoludní v obci Raslavice.



"Ako vodička osobného auta jazdila po Toplianskej, ulici, pričom pri prejazde zákrutou narazila do obrubníka, ale v jazde pokračovala ďalej. Potom narazila do betónových pilierov a nakoniec aj do dopravného značenia i plynovej rúry," uviedla Ligdayová.



Po dopravnej nehode ju policajná hliadka podrobila dychovej skúške, ktorej hodnota dosiahla takmer dve promile.



"Žena bola zadržaná a skončila v cele policajného zaistenia. Prípad vyšetruje polícia v Bardejove," dodala Ligdayová.