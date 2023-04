NAFÚKALA VYŠE 2,8 PROMILE: Vodička nabúrala do dopravnej značky

Prešov 3. apríla (TASR) - Z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 30-ročnú vodičku z obce Klenov v okrese Prešov. V protismere nabúrala do dopravnej značky a nafúkala viac ako 2,8 promile. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"V nedeľu (2. 4.) asi dve hodiny po polnoci viedla motorové vozidlo po ceste druhej triedy v smere od obce Klenov na obec Žipov. Pri prechádzaní zákrutou neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešla do protismeru a narazila do dopravnej značky i do zvodidiel," uviedla Ligdayová.



Ako ďalej povedala, policajná hliadka, ktorá na miesto dorazila, podrobila vodičku dychovej skúške. Jej výsledok dosiahol hodnotu 2,85 promile.



"Pri dopravnej nehode bolo vozidlo poškodené, škoda bola vyčíslená na 7000 eur. Poškodenie dopravnej značky i zvodidiel bolo vyčíslené na 400 eur," doplnila Ligdayová s tým, že žena skončila v cele policajného zaistenia.