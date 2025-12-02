Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Spôsobila nehodu a z miesta ušla: Žena nafúkala takmer 4 promile

Odber krvi následne potvrdil koncentráciu etanolu na úrovni 3,98 g/l. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Autor TASR
Šaľa 2. decembra (TASR) - Policajti zo Šale zasahovali pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo medzi Šaľou a obcou Vlčany. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, vodička osobného vozidla pravdepodobne prešla do protismeru, kde ľavým spätným zrkadlom zachytila zrkadlo protiidúceho vozidla a po kolízii z miesta odišla smerom do Šale.

Pri nehode nebol nikto zranený, pri následnej kontrole vodička nafúkala 1,79 mg/l alkoholu, čo predstavuje 3,73 promile. „Odber krvi následne potvrdil koncentráciu etanolu na úrovni 3,98 g/l. V danej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ uviedla polícia.

