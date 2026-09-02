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Nadrogovaný vodič v Bratislave narazil do informačnej tabule

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Miesto nehody. Foto: Polícia

Vodičovi polícia obmedzila osobnú slobodu a eskortovala ho na príslušné policajné oddelenie.

Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Bratislavská polícia vyšetruje prípad 30-ročného vodiča, ktorý v stredu nadránom pod vplyvom omamných látok narazil do informačnej tabule a následne do rampy predajne s luxusnými vozidlami. K udalosti došlo na ulici Stará Vajnorská. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Polícia bola k nehode privolaná krátko po 5.00 h. „Podľa doterajších informácií 30-ročný vodič z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo vozovky a narazil počas jazdy do informačnej tabule a následne do rampy predajne s luxusnými vozidlami,“ uviedol Szeiff. Pri nehode k zraneniu osôb nedošlo.

Polícia následne vodiča podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom. Orientačný test na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok skončil však u muža s pozitívnym výsledkom.

Vodičovi polícia obmedzila osobnú slobodu a eskortovala ho na príslušné policajné oddelenie. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

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