Motoristi, nezabudnite: Počas víkendu budú obmedzenia v tuneli Sitina

Bratislava 19. apríla (TASR) - Bratislavská polícia pripomína vodičom dopravné obmedzenia v tuneli Sitina, ktorý bude počas nadchádzajúceho víkendu uzatvorený. Dôvodom je druhá etapa servisnej uzávierky tunela.



Dopravné obmedzenia začnú platiť v piatok o 22.00 h a potrvajú do soboty (20. 4.) do 10.00 h. Následne treba s nimi počítať od soboty od 22.00 h do nedele (21. 4.) do 10.00 h.