Polícia: Vodičov čakajú na R4 dopravné obmedzenia
Autor TASR
Košice 7. januára (TASR) - Košická krajská polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia na rýchlostnej ceste R4. V smere na Košice má byť od 17.00 do 20.30 h úplne uzavretá v úseku, kde v stredu došlo k požiaru nákladného vozidla. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Dôvodom uzávery je prekladanie nákladu a odstraňovanie vozidla z vozovky,“ uvádza s tým, že doprava bude počas uzávery odkláňaná. Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a dočasné dopravné značenie.
K požiaru kamióna na R4 medzi Košicami a Maďarskom v katastri obce Perín-Chym došlo v dôsledku technickej poruchy v stredu okolo 13.00 h. Podľa hasičov bol naložený plastovým granulátom. K zraneniam nedošlo.
