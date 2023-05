Auto sa niekoľkokrát prevrátilo na strechu: Vodič bol pod vplyvom drog

Lučenec 19. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode pri Lučenci sa zranil 26-ročný vodič, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu a drog. Auto sa niekoľkokrát prevrátilo, vznikla tak na ňom totálna škoda vo výške približne 60.000 eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici na sociálnej sieti.



Ako ďalej uvádza, muž z Rimavskej Soboty šoféroval auto vo štvrtok (18. 5.) večer v smere od Lučenca na Pincinú. "Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a na mokrej ceste dostal šmyk. Zišiel na pravú krajnicu a narazil do zvodidiel," objasňujú policajti s tým, že cez ne vyletel mimo cesty do poľa. Tam sa auto niekoľkokrát prevrátilo. "Nehoda poškodila aj zvodidlá, škodu vyčíslili na približne 500 eur," podotkli.



Pripomínajú, že nameraná hodnota u vodiča predstavovala 1,04 promile alkoholu. Na základe jeho fyzických príznakov ho však vyzvali, aby sa podrobil aj vyšetreniu krvi na zistenie inej návykovej látky. To v jeho tele potvrdilo aj drogy, na mieste mu tak zobrali vodičský preukaz. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.