Pondelok 4. máj 2026
Po Púchove jazdil s viac ako tromi promile

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Púchov 4. mája (TASR) - Považskobystrickí policajti obvinili 49-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Po Púchove jazdil s viac ako tromi promile alkoholu v dychu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Policajti zastavili v Púchove osobné motorové vozidlo značky Seat Altea, ktoré viedol 49-ročný vodič. Podrobili ho dychovej skúške, ktorá ukázala 3,1 promile alkoholu.

Opitému vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.

