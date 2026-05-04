Po Púchove jazdil s viac ako tromi promile
Opitému vodičovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Autor TASR
Púchov 4. mája (TASR) - Považskobystrickí policajti obvinili 49-ročného vodiča z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Po Púchove jazdil s viac ako tromi promile alkoholu v dychu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Policajti zastavili v Púchove osobné motorové vozidlo značky Seat Altea, ktoré viedol 49-ročný vodič. Podrobili ho dychovej skúške, ktorá ukázala 3,1 promile alkoholu.
