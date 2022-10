Vozidlo s 13 migrantami unikalo pred políciou, narazilo do stromu

Dvory nad Žitavou 27. októbra (TASR) – Vodič prevážajúci 13 migrantov sa pokúsil v obci Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky uniknúť policajtom pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) z Nitry. Zastavil ho až náraz do stromu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti PMJ počas nočnej služby v Novozámockom okrese spozorovali krátko pred treťou hodinou v noci v obci Dvory nad Žitavou vozidlo Renault Espace. Jeho vodič sa dopustil dopravného priestupku, policajti sa ho preto rozhodli zastaviť a skontrolovať. Vodič však na výzvy polície na zastavenie nereagoval a v jazde pokračoval ďalej. Zišiel do poľa a počas prenasledovania hliadkou vypol na aute svetlá. Následne prednou časťou vozidla narazil do stromu.



V čase príchodu policajtov k autu sa vo vozidle už nikto nenachádzal, z blízkych kríkov však vyšiel muž zo Sýrie. Zhruba o sto metrov ďalej sa nachádzalo ďalších 12 mužov, ktorí údajne vodičovi Renaultu zaplatili, aby ich odviezol do Nemecka. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Národnej jednotky proti nelegálnej migrácii.