AKÚ CENU MÁ ŽIVOT? Na Liptove mal vraždiť 15-ročný chlapec pre 120 eur

Jamník 15. októbra (TASR) – Vraždu 82-ročného dôchodcu na Liptove, o ktorej v stredu (14. 10.) informovala polícia, mal spáchať 15-ročný mladík. Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy.



Podľa zistených informácií polície mal chlapec v nedeľu (11. 10.) v popoludňajších hodinách vojsť do rodinného domu v obci Jamník, okres Liptovský Mikuláš v úmysle získať majetkový prospech. "Tu mal opakovane do hornej časti tela bodať 82-ročného dôchodcu. Spôsobil mu zranenia, ktorým na mieste podľahol. Z miesta mal útočník odcudziť finančnú hotovosť vo výške najmenej 120 eur," píše polícia na sociálnej sieti.



Policajti podozrivého mladíka zadržali do niekoľkých hodín po oznámení skutku. Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby.