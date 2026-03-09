< sekcia Regióny
NEHODA S PARAMOTOROM: muž má zranené ruky, chlapec hlavu
Muž utrpel poranenia oboch rúk na viacerých miestach, ktorých liečenie si vyžiada približne 42 dní.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 9. marca (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin ublíženia na zdraví, ku ktorému došlo na dvore rodinného domu v okrese Vranov nad Topľou v sobotu (7. 3.) v čase obeda. Vrtuľou paramotora sa zranil 42-ročný muž a 11-ročný chlapec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Muž utrpel poranenia oboch rúk na viacerých miestach, ktorých liečenie si vyžiada približne 42 dní. „Aj 11-ročný chlapec bol zranený, a to na hlave, ramene a kolene. Zranenia boli vážne a vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie,“ dodala hovorkyňa.
Muž utrpel poranenia oboch rúk na viacerých miestach, ktorých liečenie si vyžiada približne 42 dní. „Aj 11-ročný chlapec bol zranený, a to na hlave, ramene a kolene. Zranenia boli vážne a vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie,“ dodala hovorkyňa.