NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 15-ročnej Sidónii Rácovej z Višňového

Poílicajná snímka. Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé čierne vlasy.

Autor TASR
Žilina 2. februára (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 15-ročnej Sidónii Rácovej z obce Višňové (okres Žilina). TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Menovaná je nezvestná od 1. februára, keď odišla do mesta Žilina. Na základe telefonického kontaktu s rodinným príslušníkom mala následne odísť do mesta Spišská Nová Ves. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ priblížila Kocková.

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé čierne vlasy. Pod ľavým okom má znamienko. Naposledy mala oblečenú teplákovú súpravu hnedej farby s motívom macka, ktorý si zakrýva oči, a obuté mala biele tenisky.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
