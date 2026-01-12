Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy.

Autor TASR
Žilina 12. januára (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej. Dievča má trvalý pobyt v Bratislave, ale aktuálne je chovankyňou Diagnostického centra Lietavská Lúčka. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Menovaná je nezvestná od 11. januára, keď z vychádzky utiekla z priestorov klziska v obci Lietavská Lúčka. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.

Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Naposledy mala oblečené tmavé šuštiakové nohavice, bledoružovú lyžiarsku bundu, ružový šál, svetlú zimnú čiapku a obuté mala ružové tenisky.

Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.
