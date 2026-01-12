< sekcia Regióny
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy.
Autor TASR
Žilina 12. januára (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 17-ročnej Diane Júlii Rozumovej. Dievča má trvalý pobyt v Bratislave, ale aktuálne je chovankyňou Diagnostického centra Lietavská Lúčka. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 11. januára, keď z vychádzky utiekla z priestorov klziska v obci Lietavská Lúčka. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Naposledy mala oblečené tmavé šuštiakové nohavice, bledoružovú lyžiarsku bundu, ružový šál, svetlú zimnú čiapku a obuté mala ružové tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 11. januára, keď z vychádzky utiekla z priestorov klziska v obci Lietavská Lúčka. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestná je vysoká 160 centimetrov, má štíhlu postavu a dlhé blond vlasy. Naposledy mala oblečené tmavé šuštiakové nohavice, bledoružovú lyžiarsku bundu, ružový šál, svetlú zimnú čiapku a obuté mala ružové tenisky.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície na sociálnej sieti,“ vyzvala Kocková.