NEVIDELI STE JU? Pátrajú po 19-ročnej Kristíne Balážovej zo Žiliny
Nezvestná je vysoká 167 centimetrov, má strednú postavu a hnedé predĺžené vlasy.
Autor TASR
Žilina 4. februára (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 19-ročnej Kristíne Balážovej zo Žiliny. TASR o tom v stredu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 1. februára, kedy odišla z rodinnej oslavy v Žiline na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ priblížila Kocková.
Nezvestná je vysoká 167 centimetrov, má strednú postavu a hnedé predĺžené vlasy. Má viaceré tetovania na pravej ruke so symbolom holubov, na pravom lýtku motív mníšky a piercing nad hornou perou. Oblečená bola v čiernej bunde, čiernej mikine a čiernych legínach, obuté mala čierne topánky a so sebou mala kabelku hnedej farby.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
