Štvrtok 28. august 2025
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 34-ročnom Ivanovi Oršulovi zo Žiliny

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline vyhlásilo pátranie po 34-ročnom Ivanovi Oršulovi zo Žiliny. Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Autor TASR
Žilina 28. augusta (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Žiline vyhlásilo pátranie po 34-ročnom Ivanovi Oršulovi zo Žiliny. Menovaný je nezvestný od 21. augusta, keď naposledy o sebe podal správu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie je známy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Nezvestný je vysoký 186 centimetrov, má športovú postavu, krátke hnedé vlasy a svetlohnedé oči. Oblečené mal rifľové krátke nohavice, tričko s krátkym rukávom, čierne topánky a malú cestovnú tašku.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície,“ vyzvala Šefčíková.
