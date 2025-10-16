Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Vyhlásili pátranie Petrovi Nemčákovi zo Žiliny

Na snímke Peter Nemčák. Foto: TASR - KR PZ v Žiline

Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy.

Autor TASR
Žilina 16. októbra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 39-ročnom Petrovi Nemčákovi zo Žiliny. Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
