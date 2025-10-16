< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Vyhlásili pátranie Petrovi Nemčákovi zo Žiliny
Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy.
Autor TASR
Žilina 16. októbra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po 39-ročnom Petrovi Nemčákovi zo Žiliny. Na menovaného vydal Okresný súd Žilina príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody vo veci prečinu zanedbania povinnej výživy. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
