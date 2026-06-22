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NEVIDELI STE HO? Pátranjú po 51-ročnom Róbertovi Kočkovi z Popradu
Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, sivé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečené tmavomodré rifle a modrobiely sveter.
Autor TASR
Žilina 22. júna (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 51-ročnom Róbertovi Kočkovi z Popradu. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 14. júna, keď odišiel z miesta svojho trvalého bydliska na osobnom motorovom vozidle značky Škoda Superb. Vozidlo bolo nájdené v pondelok na parkovisku pred obchodným centrom v Bytči. Odvtedy je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, sivé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečené tmavomodré rifle a modrobiely sveter. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 14. júna, keď odišiel z miesta svojho trvalého bydliska na osobnom motorovom vozidle značky Škoda Superb. Vozidlo bolo nájdené v pondelok na parkovisku pred obchodným centrom v Bytči. Odvtedy je miesto jeho pobytu a pohybu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestný muž je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, sivé vlasy a hnedé oči. Naposledy mal oblečené tmavomodré rifle a modrobiely sveter. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.