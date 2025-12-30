Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vyhlásila pátranie po Ivane Čavajdovej zo Žiliny

Žilina 30. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 33-ročnej Ivane Čavajdovej zo Žiliny. TASR o tom v utorok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Menovaná je nezvestná od 29. decembra, keď bola naposledy videná v mieste trvalého bydliska. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.

Doplnila, že nezvestná žena je 167 centimetrov vysoká, má štíhlu postavu a svetlé vlasy po plecia. Naposledy mala oblečenú čiernu zimnú bundu, tmavomodré rifle, čierno-zelenú šiltovku a so sebou mala tmavý ruksak a bledomodrú ľadvinku.

Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.
