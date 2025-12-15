Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE JU? Pátrajú po nezvestnej 34-ročnej Márii Kačmárovej

Polícia pátra po nezvestnej 34-ročnej Márii Kačmárovej (na snímke) z obce Dlhé Klčovo vo Vranovskom okrese. Foto: TASR - KR PZ v Prešove

Nezvestná žena je vysoká 175 centimetrov, má štíhlu postavu, čierne rovné vlasy po ramená a na bruchu má jazvu po operácii.

Prešov 15. decembra (TASR) - Polícia pátra po nezvestnej 34-ročnej Márii Kačmárovej z obce Dlhé Klčovo v okrese Vranov nad Topľou. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, nezvestná je od 8. decembra, keď odišla z domu a späť sa už nevrátila.

Od uvedeného dňa o sebe nepodala žiadnu správu a jej pobyt je neznámy,“ uviedla hovorkyňa. Nezvestná žena je vysoká 175 centimetrov, má štíhlu postavu, čierne rovné vlasy po ramená a na bruchu má jazvu po operácii. Naposledy mala oblečené tmavé legíny, svetlosivý kabát a čiernu kabelku.

Polícia vyzýva, že akékoľvek poznatky k nezvestnej žene môžu občania oznámiť na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru vo Vranove nad Topľou, na linke 158 alebo prostredníctvom sociálnej siete.
