NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mest

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Žilinský kraj

Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 31. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po obvinenom 54-ročnom Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„Po menovanom je vyhlásené pátranie ako po obvinenom na základe žiadosti vyšetrovateľa, keďže sa vyhýba trestnému konaniu,“ podotkla Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.

Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. „Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala policajná hovorkyňa.

