< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mest
Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 31. decembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po obvinenom 54-ročnom Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Po menovanom je vyhlásené pátranie ako po obvinenom na základe žiadosti vyšetrovateľa, keďže sa vyhýba trestnému konaniu,“ podotkla Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.
Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. „Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala policajná hovorkyňa.
„Po menovanom je vyhlásené pátranie ako po obvinenom na základe žiadosti vyšetrovateľa, keďže sa vyhýba trestnému konaniu,“ podotkla Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.
Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. „Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala policajná hovorkyňa.