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Polícia vykoná viaceré opatrenia počas festivalu EĽRO v Kežmarku
Opatrenia bude zabezpečovať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku v spolupráci s útvarmi a oddeleniami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a Prezídia Policajného zboru.
Autor TASR
Kežmarok 10. júla (TASR) - Polícia v súvislosti s 34. ročníkom medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO), ktorý sa v Kežmarku koná od piatka do nedele (12. 7.), vykoná viaceré bezpečnostné opatrenia. Policajti budú dohliadať na verejný poriadok, ochranu života, zdravia a majetku, ako aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Opatrenia bude zabezpečovať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku v spolupráci s útvarmi a oddeleniami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a Prezídia Policajného zboru.
„Cieľom je zabezpečiť ochranu občanov i majetku, ochranu pred hromadným narúšaním verejného poriadku,“ povedala Ligdayová. Polícia bude zároveň reagovať na zvýšený pohyb ľudí a vozidiel v meste a jeho okolí.
Do výkonu služby budú počas festivalu zaradení policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Na opatreniach sa budú podieľať aj príslušníci policajnej hipológie a kynológie.
Ako doplnila Ligdayová, polícia pri väčších akciách dohliada aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadné dopravné obmedzenia a korigovanie náporu množstva vozidiel. Prioritou polície je predovšetkým bezpečnosť občanov a minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri väčšom počte ľudí.
Opatrenia bude zabezpečovať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku v spolupráci s útvarmi a oddeleniami Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove a Prezídia Policajného zboru.
„Cieľom je zabezpečiť ochranu občanov i majetku, ochranu pred hromadným narúšaním verejného poriadku,“ povedala Ligdayová. Polícia bude zároveň reagovať na zvýšený pohyb ľudí a vozidiel v meste a jeho okolí.
Do výkonu služby budú počas festivalu zaradení policajti poriadkovej, dopravnej a kriminálnej polície. Na opatreniach sa budú podieľať aj príslušníci policajnej hipológie a kynológie.
Ako doplnila Ligdayová, polícia pri väčších akciách dohliada aj na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, prípadné dopravné obmedzenia a korigovanie náporu množstva vozidiel. Prioritou polície je predovšetkým bezpečnosť občanov a minimalizovanie možných negatívnych dôsledkov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri väčšom počte ľudí.