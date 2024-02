Polícia vykonala akciu v automobilovom závode v Bratislave

Bratislava 7. februára (TASR) - Polícia v utorok (6. 2.) zrealizovala dopravno-preventívnu akciu v jednom z bratislavských automobilových závodov. V rámci nej udelila viacero pokút či zadržala doklady. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Akcia sa uskutočnila od 5.00 do 22.00 h v spolupráci so zamestnancami závodu. Zameraná bola najmä na vodičov nákladných motorových vozidiel, pričom dôraz bol kladený na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu pred a počas jazdy, kontrolu technického stavu vozidiel, ako aj na kontrolu dokladov potrebných k vedeniu vozidiel.



V rámci kontroly uložili policajti v 20 prípadoch blokové pokuty z dôvodov porušenia povinností vodičov, za zlý technický stav, ale aj za nepripútanie sa vodičov počas cesty. V ôsmich prípadoch zadržali vodičom osvedčenie o evidencii vozidiel, v jednom prípade zadržali vodičský preukaz z dôvodu uplynutia jeho doby platnosti. Policajti tiež v jednom prípade zaznamenali prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. "Hodnota alkoholu v dychu v tomto prípade neprekročila jedno promile," ozrejmil Szeiff.



Súčasne bola realizovaná aj preventívna aktivita, v rámci ktorej sa policajní preventisti zamerali na zamestnancov prichádzajúcich do závodu alebo odchádzajúcich zo závodu. "Tým rozdávali reflexné pásky a vysvetľovali im povinnosť ich nosenia za zníženej viditeľnosti, najmä v skorých ranných a nočných hodinách," doplnil Szeiff.