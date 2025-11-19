< sekcia Regióny
PREKVAPENIE NA STRELNICI: Polícia dala ľuďom fúkať
Na strelniciach je nevyhnutné dodržiavať všetky pravidlá a správať sa zodpovedne a opatrne, priblížili z riaditeľstva.
Autor TASR
Šaštín-Stráže 19. novembra (TASR) - Polícia vykonala kontrolu strelcov a strelnice v meste Šaštín-Stráže. Počas akcie skontrolovali 20 strelcov. Súčasne avizovala, že bude v podobných akciách pokračovať aj v budúcnosti. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Doplnilo, že vykonali tiež dychové skúšky a skontrolovali 45 kusov rôznych zbraní, pričom nezistili žiadny alkohol ani iné pochybenia, či porušenia zákona o strelných zbraniach a strelive. „Na strelniciach je nevyhnutné dodržiavať všetky pravidlá a správať sa zodpovedne a opatrne,“ priblížili z riaditeľstva.
