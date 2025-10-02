< sekcia Regióny
Polícia vykonáva kontrolu na hraničnom priechode na diaľnici D2
Cieli aj na kontrolu úseku organizácie pracovného času v doprave, kontrolu upevnenia nákladu a prepravy nebezpečných vecí, ako aj na kontrolu merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel.
Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Polícia vo štvrtok vykonáva kontrolu na hraničnom priechode na diaľnici D2. Akcia je zameraná napríklad na cestnú technickú kontrolu či na meranie emisií znečisťujúcich látok spaľovacích motorov, najmä úžitkových vozidiel. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, cieli tiež na kontrolu úseku organizácie pracovného času v doprave, kontrolu upevnenia nákladu a prepravy nebezpečných vecí, ako aj na kontrolu merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel.
Ide o koordinovanú spoluprácu, na ktorej sa okrem bratislavských policajtov podieľajú aj policajti z Českej republiky, zástupcovia Ministerstva dopravy SR či zástupcovia Národného inšpektorátu práce a Finančného riaditeľstva SR.
Ako uviedla, cieli tiež na kontrolu úseku organizácie pracovného času v doprave, kontrolu upevnenia nákladu a prepravy nebezpečných vecí, ako aj na kontrolu merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel.
Ide o koordinovanú spoluprácu, na ktorej sa okrem bratislavských policajtov podieľajú aj policajti z Českej republiky, zástupcovia Ministerstva dopravy SR či zástupcovia Národného inšpektorátu práce a Finančného riaditeľstva SR.