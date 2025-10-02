Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 2. október 2025Meniny má Levoslav
< sekcia Regióny

Polícia vykonáva kontrolu na hraničnom priechode na diaľnici D2

.
Snímka z miesta kontroly. Foto: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Cieli aj na kontrolu úseku organizácie pracovného času v doprave, kontrolu upevnenia nákladu a prepravy nebezpečných vecí, ako aj na kontrolu merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel.

Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Polícia vo štvrtok vykonáva kontrolu na hraničnom priechode na diaľnici D2. Akcia je zameraná napríklad na cestnú technickú kontrolu či na meranie emisií znečisťujúcich látok spaľovacích motorov, najmä úžitkových vozidiel. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, cieli tiež na kontrolu úseku organizácie pracovného času v doprave, kontrolu upevnenia nákladu a prepravy nebezpečných vecí, ako aj na kontrolu merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel.

Ide o koordinovanú spoluprácu, na ktorej sa okrem bratislavských policajtov podieľajú aj policajti z Českej republiky, zástupcovia Ministerstva dopravy SR či zástupcovia Národného inšpektorátu práce a Finančného riaditeľstva SR.

.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite