Polícia vykonáva opatrenia v súvislosti s koncertom v Bratislave
Návštevníkov podujatia vyzývali aby rešpektovali pokyny polície, organizátorov a usporiadateľskej služby.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Bratislavská polícia počas celej soboty vykonáva bezpečnostné opatrenie v súvislosti s koncertom, ktorý sa koná v priestoroch Národného futbalového štadióna v Bratislave. Do výkonu služby sú nasadení policajti viacerých policajných zložiek, ktorí dohliadajú na situáciu v okolí štadióna, ako aj v centre hlavného mesta. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Cieľom prijatých opatrení je zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku návštevníkov, ako aj plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v okolí miesta konania podujatia,“ dodali policajti.
