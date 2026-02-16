Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Polícia vykonáva raziu pre nelegálne anaboliká

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na viacerých miestach aktuálne prebiehajú neodkladné procesné úkony vrátane zaistenia vecí dôležitých pre trestné konanie.

Autor TASR
Poprad 16. februára (TASR) - Polícia aktuálne vykonáva raziu v okrese Poprad, ktorá súvisí s distribúciou nelegálnych anabolík. Policajný zbor (PZ) o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že zadržali dvoch ľudí. Hovorca Prezídia PZ Roman Hájek uviedol, že zároveň zhromažďujú potrebné dôkazy.

„Národná protidrogová jednotka Prezídia PZ v súčinnosti s ďalšími zložkami PZ vykonáva dnes (pondelok) od ranných hodín policajný zásah v rámci akcie s krycím názvom Cézar na území okresu Poprad. Akcia súvisí s nelegálnym obchodovaním s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,“ uviedla polícia.

Na viacerých miestach aktuálne prebiehajú neodkladné procesné úkony vrátane zaistenia vecí dôležitých pre trestné konanie. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie. Viac podrobností zverejníme hneď, ako to procesná situácia dovolí,“ dodal Hájek.
