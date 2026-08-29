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Polícia vykonáva úkony na mieste dopravnej nehody pri Rusovciach
Jedna osoba podľa hovorcu pri zrážke zomrela, jedna osoba utrpela ťažké zranenia, jedna osoba ľahké zranenia a jedna osoba zranenia, ktoré jej ošetrili na mieste.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Policajti naďalej vykonávajú potrebné úkony na mieste dopravnej nehody, ktorá sa stala v sobotu ráno na ceste z Bratislavy v smere do Rusoviec. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Podľa doterajších informácii došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke vozidla Mercedes idúceho na ceste I/2 v 95,5 kilometri v smere do Rusoviec, s vozidlami Škoda Fabia a Audi A6 idúcich v opačnom smere,“ priblížil Szeiff.
Jedna osoba podľa hovorcu pri zrážke zomrela, jedna osoba utrpela ťažké zranenia, jedna osoba ľahké zranenia a jedna osoba zranenia, ktoré jej ošetrili na mieste. „Ďalšie okolnosti tejto nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodal.
„Podľa doterajších informácii došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke vozidla Mercedes idúceho na ceste I/2 v 95,5 kilometri v smere do Rusoviec, s vozidlami Škoda Fabia a Audi A6 idúcich v opačnom smere,“ priblížil Szeiff.
Jedna osoba podľa hovorcu pri zrážke zomrela, jedna osoba utrpela ťažké zranenia, jedna osoba ľahké zranenia a jedna osoba zranenia, ktoré jej ošetrili na mieste. „Ďalšie okolnosti tejto nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodal.