Polícia vykonáva v okrese Prievidza akciu s krycím názvom Baník

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti.

Autor TASR
Prievidza 25. novembra (TASR) - Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) od utorňajších skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.

„Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi,“ uviedol Hájek.

Ďalšie informácie polícia podľa neho poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.
