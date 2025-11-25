< sekcia Regióny
Polícia vykonáva v okrese Prievidza akciu s krycím názvom Baník
Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti.
Autor TASR
Prievidza 25. novembra (TASR) - Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru (PZ) od utorňajších skorých ranných hodín vykonáva v okrese Prievidza rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom Baník. Zameraná je na podozrenie z drogovej a farmaceutickej trestnej činnosti. TASR o tom informoval hovorca Prezídia PZ Roman Hájek.
„Aktuálne vykonávame domové prehliadky a prehliadky iných priestorov spojené s ďalšími procesnými úkonmi,“ uviedol Hájek.
Ďalšie informácie polícia podľa neho poskytne hneď, ako to procesná situácia dovolí.
