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Polícia má v priestoroch Vodného diele Gabčíkovo taktické cvičenie
Polícia zároveň upozorňuje verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajných hliadok v mieste konania cvičenia.
Autor TASR
Gabčíkovo 18. novembra (TASR) - V priestoroch Vodného diela Gabčíkovo v súčasnosti prebieha plánované taktické cvičenie policajných zložiek. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Cieľom cvičenia je preveriť vzájomnú komunikáciu a koordináciu jednotlivých policajných zložiek, ako aj ich pripravenosť na rýchlu a efektívnu reakciu v prípade krízovej udalosti.
Polícia zároveň upozorňuje verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajných hliadok v mieste konania cvičenia.
Cieľom cvičenia je preveriť vzájomnú komunikáciu a koordináciu jednotlivých policajných zložiek, ako aj ich pripravenosť na rýchlu a efektívnu reakciu v prípade krízovej udalosti.
Polícia zároveň upozorňuje verejnosť, aby rešpektovala pokyny policajných hliadok v mieste konania cvičenia.