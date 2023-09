Polícia vypátrala 7 osôb, našla i ženu spiacu s dieťaťom v odpadkoch

Bratislava 2. septembra (TASR) - Celkovo sedem hľadaných osôb sa podarilo polícii vypátrať počas štvrtkovej (31. 8.) akcie na území Bratislavského kraja. Išlo o osoby, ktoré sa nachádzali v pátraní ako hľadané osoby, nezvestné osoby, osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie, nenastúpili do výkonu trestu odňatia slobody alebo polícia pátrala po ich pobyte. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Cieľom celokrajskej akcie bolo pátranie po osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti. Policajti sa zamerali najmä na kontrolu miest, na ktorých sa zdržujú osoby bez domova. Išlo napríklad o okolie hlavnej železničnej stanice v Bratislave či okolie Stavbárskej ulice a objektu s názvom Pentagon.



Polícia skontrolovala celkovo 340 osôb. Okrem vypátraných osôb bolo predvedených aj 27 migrantov. Pri kontrole opustenej budovy na Žabotovej ulici našla ženu spiacu s ročným dieťaťom v odpadkoch, skončili v starostlivosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jedna osoba počas akcie vydala policajtom dobrovoľne plastové vrecko s obsahom neznámej kryštalickej látky, o ktorej sa vyjadrila, že je to pervitín.



Do akcie bolo zapojených niekoľko desiatok policajtov.