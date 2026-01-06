< sekcia Regióny
Polícia vypátrala lupičov z prepadnutej pumpy v Malackách
Policajní kriminalisti osoby vypátrali ešte v noci z pondelka na utorok.
Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Polícia vypátrala lupičov z prepadnutej čerpacej stanice v Malackách na Stupavskej ulici. Lúpežné prepadnutie sa stalo v pondelok (5. 1.) krátko pred 20.00 h. Policajní kriminalisti osoby vypátrali ešte v noci z pondelka na utorok. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Operatívno-pátracou činnosťou boli osoby hliadkami kriminálnej polície vypátrané do piatich hodín, obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie na účely vykonania ďalších potrebných úkonov. Obaja páchatelia sa momentálne nachádzajú v cele policajného zaistenia. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách a bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla Šimková.
„Operatívno-pátracou činnosťou boli osoby hliadkami kriminálnej polície vypátrané do piatich hodín, obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie na účely vykonania ďalších potrebných úkonov. Obaja páchatelia sa momentálne nachádzajú v cele policajného zaistenia. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách a bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla Šimková.