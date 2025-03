HOTELOVÝ FANTÓM: Polícia vypátrala muža, ktorý odchádzal bez platenia

Kežmarok 10. marca (TASR) - Polícii sa podarilo vypátrať muža, ktorý z viacerých ubytovacích zariadení na Slovensku odišiel bez platenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayvá s tým, že 59-ročný muž zo Spišskej Novej Vsi už čelí obvineniu z pokračovacieho zločinu podvodu.



"Tento muž sa postupne, v dobe od 19. novembra minulého roka do 6. januára ubytoval v troch ubytovacích zariadeniach, v Prievidzi, vo Veľkej Lomnici a vo Vysokých Tatrách. Využíval služby, ktoré hotely ponúkali, no potom z nich odišiel bez zaplatenia či uhradenia nákladov," uviedla Ligdayová. Svojím konaním spôsobil celkovú škodu vo výške viac ako 1800 eur.



Podvodníka v piatok (7. 3.) zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov na neho spracoval okresný policajný vyšetrovateľ v Kežmarku návrh na väzobné stíhanie.