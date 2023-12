Polícia vypátrala na Sliači muža v zlom psychickom stave

Banská Bystrica 30. decembra (TASR) - Hliadke Obvodného oddelenia Policajného zboru Sliač sa podarilo v sobotu vypátrať 60-ročného muža, ktorý sa nachádzal vo veľmi zlom psychickom rozpoložení. Dostal sa do situácie, z ktorej vraj už nevidel východisko. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti. Políciu o pomoc požiadala na tiesňovej linke mužova družka z Trnavského kraja, ktorej poslal smutný odkaz.



"Muža sa podarilo lokalizovať na Sliači neďaleko Banskej Bystrice. Hliadka v krátkom čase zistila miesto, kde sa ubytoval, no izba už bola prázdna. Policajti sa nevzdávali a kontrolovali rad radom všetky verejne prístupné miesta, obchody a pohostinstvá. Nakoniec v blízkosti kúpeľov spozorovali muža zodpovedajúceho popisu," uviedla polícia.



Privolali k nemu rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá si ho prevzala do svojej starostlivosti.