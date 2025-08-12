< sekcia Regióny
Vypátrali štvoricu, ktorá mala kradnúť na družstve v Kobeliarove
Páchatelia mali odniesť káble, neónové svetlá, hrable, lopaty či zváračku.
Autor TASR
Kobeliarovo 12. augusta (TASR) - Polícia vypátrala štyri osoby, ktoré mali v uplynulých týždňoch kradnúť materiál či zariadenie na poľnohospodárstvom družstve v obci Kobeliarovo v okrese Rožňava. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Oznámenie o krádežiach na družstve v Kobeliarove prijali policajti z Dobšinej v pondelok (11. 8.) s tým, že v ostatných dvoch týždňoch bol z areálu odcudzený materiál, nástroje na prácu či zariadenie. Páchatelia mali odniesť káble, neónové svetlá, hrable, lopaty či zváračku a z priestorov vrátnice rôznu elektroniku v celkovej hodnote viac ako 2500 eur. Podozrivé osoby sa policajtom podarilo vypátrať už na druhý deň.
„Získané dôkazy a dôkazná situácia nateraz ukazujú, že podozrivými zo spáchania trestného činu krádeže vlámaním sú štyri osoby, ktoré boli obmedzené na osobnej slobode a eskortované na príslušné oddelenie. Časť nájdených odcudzených vecí bola zaistená a po vykonaní procesných úkonov bude vrátená majiteľovi,“ priblížila Illésová s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.
