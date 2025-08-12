Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. august 2025Meniny má Darina
< sekcia Regióny

Vypátrali štvoricu, ktorá mala kradnúť na družstve v Kobeliarove

.
Policajná snímka. Foto: Polícia

Páchatelia mali odniesť káble, neónové svetlá, hrable, lopaty či zváračku.

Autor TASR
Kobeliarovo 12. augusta (TASR) - Polícia vypátrala štyri osoby, ktoré mali v uplynulých týždňoch kradnúť materiál či zariadenie na poľnohospodárstvom družstve v obci Kobeliarovo v okrese Rožňava. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

Oznámenie o krádežiach na družstve v Kobeliarove prijali policajti z Dobšinej v pondelok (11. 8.) s tým, že v ostatných dvoch týždňoch bol z areálu odcudzený materiál, nástroje na prácu či zariadenie. Páchatelia mali odniesť káble, neónové svetlá, hrable, lopaty či zváračku a z priestorov vrátnice rôznu elektroniku v celkovej hodnote viac ako 2500 eur. Podozrivé osoby sa policajtom podarilo vypátrať už na druhý deň.

„Získané dôkazy a dôkazná situácia nateraz ukazujú, že podozrivými zo spáchania trestného činu krádeže vlámaním sú štyri osoby, ktoré boli obmedzené na osobnej slobode a eskortované na príslušné oddelenie. Časť nájdených odcudzených vecí bola zaistená a po vykonaní procesných úkonov bude vrátená majiteľovi,“ priblížila Illésová s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške

ŠEPEĽOVÁ: Hrať na MS je jedinečné a dúfam, že si to budeme pamätať