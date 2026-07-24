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Polícia vypátrala zlodeja, ktorý na železničnej stanici okradol ženu
Podozrivú osobu sa policajtom podarilo vypátrať na železničnej stanici v Bajči.
Autor TASR
Nové Zámky 24. júla (TASR) - Na železničnej stanici v Nových Zámkoch neznámy páchateľ okradol ženu. Z batoha jej odcudzil malú čiernu tašku s finančnou hotovosťou vo výške 1000 českých korún, 50 eur, občianskym preukazom a liekmi. Policajtom z Oddelenia železničnej polície v Nových Zámkoch sa podarilo prípad objasniť a odcudzené veci vrátiť majiteľke, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti po prijatí oznámenia zabezpečili kamerové záznamy, na základe ktorých získali opis podozrivej osoby. Následne boli do pátrania zapojené ďalšie hliadky, ktoré preverovali pohyb podozrivého aj na železničných tratiach. Podozrivú osobu sa policajtom podarilo vypátrať na železničnej stanici v Bajči. U 40-ročného muža našli aj odcudzené veci vrátane finančnej hotovosti.
Policajti po prijatí oznámenia zabezpečili kamerové záznamy, na základe ktorých získali opis podozrivej osoby. Následne boli do pátrania zapojené ďalšie hliadky, ktoré preverovali pohyb podozrivého aj na železničných tratiach. Podozrivú osobu sa policajtom podarilo vypátrať na železničnej stanici v Bajči. U 40-ročného muža našli aj odcudzené veci vrátane finančnej hotovosti.