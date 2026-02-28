< sekcia Regióny
Polícia: Vyšetrovanie vraždy hádzanárky z leta 2024 naďalej pokračuje
Autor TASR
Trnava 28. februára (TASR) - Vyšetrovanie vraždy hádzanárky, ktorej mŕtve telo našli v lete 2024 v rodinnom dome vo Veľkom Mederi (okres Dunajská Streda), stále pokračuje. Vyšetrovateľ na prípade naďalej pracuje a vykonáva potrebné procesné úkony. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Obvinený Juraj Cs. je stíhaný na slobode.
„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a fakt, že v súčasnosti prebieha prípravné konanie, ktoré je konaním neverejným, nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ doplnila Dachová. Vyšetrovanie prípadu je tak stále vo fáze prípravného konania.
Obvineného pôvodne vzal Okresný súd Trnava v lete 2024 do väzby. Krajský súd ho však prepustil na slobodu z dôvodu nedodržania zákonnej lehoty na podanie väzobného návrhu. Krajská prokuratúra v Trnave sa obrátila na Úrad inšpekčnej služby pre podozrenie z procesného pochybenia policajtov.
„Vyšetrovanie danej veci bolo po prešetrení všetkých okolností ukončené, a to postúpením veci na disciplinárne konanie riaditeľovi Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová. Vyšetrovaním bolo podľa nej preukázané, že v danom prípade nešlo o trestný čin, ale o skutok, ktorý by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní. Vydané uznesenie je právoplatné.
Juraja Cs. obvinili z obzvlášť závažného zločinu vraždy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Mŕtve telo ženy našli v júli 2024 v jednom z rodinných domov vo Veľkom Mederi.
