Dôchodca si vzal zrazenú zver, obvinili ho z pytliactva

Skalica 16. decembra (TASR) – Vyšetrovateľ obvinil 73-ročného muža z prečinu pytliactva. Dôvodom bolo, že si dôchodca zobral v stredu (15. 12.) v ranných hodinách na krajnici z cesty prvej triedy v okrese Skalica uhynutú zver. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.



Polícia išla práve okolo, keď muž zrazeného srnca nakladal do auta. "Namiesto toho, aby zviera nahlásil polícii alebo poľovníkom, zobral si ho do auta. Policajti ho po príchode domov skontrolovali a starší pán im srnca dobrovoľne vydal. Policajtom povedal, že zrazenú zver chcel dať svojim psom," uviedla polícia.



Vyšetrovateľ muža obvinil z prečinu pytliactva, za ktorý mu v zmysle zákona môže hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. "Za posledný týždeň evidujeme v rámci Trnavského kraja celkovo 15 dopravných kolízií so zverou. Pri týchto zrážkach sa, našťastie, žiadna osoba nezranila. Súčasné obdobie je spojené so zvýšeným výskytom divej zveri na cestách," doplnila polícia.