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AKO V STREDOVEKU: V Bratislave útočili bojovým cepom
Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety boli zaistené na potreby ďalšieho dokazovania.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného a 26-ročného muža z Bratislavy za nebezpečné vyhrážanie a výtržníctvo, ku ktorým došlo v nedeľu (30. 8.) v noci na parkovisku pri základnej škole na Podzáhradnej ulici v Podunajských Biskupiciach. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, dvojica mužov mala pristúpiť k dvom poškodeným, pričom jeden z obvinených mal v ruke držať predmet pozostávajúci z drevenej násady, reťaze a ostnatej kovovej gule - stredoveký bojový cep.
„Obaja obvinení sa mali poškodeným vyhrážať zabitím. Jeden z nich mal následne bojovým cepom udrieť jedného z poškodených do oblasti temena hlavy, čím mu spôsobil povrchové zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Poškodený sa následne pokúsil z miesta ujsť, pričom druhý z obvinených ho mal prenasledovať a opakovane sa mu vyhrážať zabitím,“ doplnila polícia.
Ako podotkla, na základe oznámenia boli na miesto urýchlene vyslaní policajti, ktorí na základe získaných informácií a opisu podozrivých osôb oboch mužov spozorovali na Vetvárskej ulici. „Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety boli zaistené na potreby ďalšieho dokazovania. Policajti oboch mužov obmedzili na osobnej slobode, eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú,“ dodala polícia.
„Obaja obvinení sa mali poškodeným vyhrážať zabitím. Jeden z nich mal následne bojovým cepom udrieť jedného z poškodených do oblasti temena hlavy, čím mu spôsobil povrchové zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Poškodený sa následne pokúsil z miesta ujsť, pričom druhý z obvinených ho mal prenasledovať a opakovane sa mu vyhrážať zabitím,“ doplnila polícia.
Ako podotkla, na základe oznámenia boli na miesto urýchlene vyslaní policajti, ktorí na základe získaných informácií a opisu podozrivých osôb oboch mužov spozorovali na Vetvárskej ulici. „Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety boli zaistené na potreby ďalšieho dokazovania. Policajti oboch mužov obmedzili na osobnej slobode, eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú,“ dodala polícia.