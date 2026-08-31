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AKO V STREDOVEKU: V Bratislave útočili bojovým cepom

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety boli zaistené na potreby ďalšieho dokazovania.

Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného a 26-ročného muža z Bratislavy za nebezpečné vyhrážanie a výtržníctvo, ku ktorým došlo v nedeľu (30. 8.) v noci na parkovisku pri základnej škole na Podzáhradnej ulici v Podunajských Biskupiciach. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, dvojica mužov mala pristúpiť k dvom poškodeným, pričom jeden z obvinených mal v ruke držať predmet pozostávajúci z drevenej násady, reťaze a ostnatej kovovej gule - stredoveký bojový cep.

„Obaja obvinení sa mali poškodeným vyhrážať zabitím. Jeden z nich mal následne bojovým cepom udrieť jedného z poškodených do oblasti temena hlavy, čím mu spôsobil povrchové zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Poškodený sa následne pokúsil z miesta ujsť, pričom druhý z obvinených ho mal prenasledovať a opakovane sa mu vyhrážať zabitím,“ doplnila polícia.

Ako podotkla, na základe oznámenia boli na miesto urýchlene vyslaní policajti, ktorí na základe získaných informácií a opisu podozrivých osôb oboch mužov spozorovali na Vetvárskej ulici. „Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety boli zaistené na potreby ďalšieho dokazovania. Policajti oboch mužov obmedzili na osobnej slobode, eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú,“ dodala polícia.

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