< sekcia Regióny
Hľadajú svedkov: Vyšetrujú smrteľnú nehodu pri Ivanke pri Dunaji
V dôsledku zrážky došlo k zraneniu motocyklistu, ako aj cyklistu, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. mája (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala 27. apríla popoludní od obce Ivanka pri Dunaji (okres Senec) smerom na Svätý Jur (okres Pezinok). Došlo pri nej k zrážke cyklistu a motocyklistu, pričom cyklista zraneniam podľahol. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Podľa doposiaľ zistených informácií jazdil cyklista po cyklochodníku „Jurava“, pričom pri obci Chorvátsky Grob časť Čierna voda vchádzal na vozovku, na Vajnorskú ulicu vedúcu od bratislavských Vajnôr na obec Chorvátsky Grob. Nepresvedčil sa však dostatočne, či môže vojsť na vozovku, v dôsledku čoho nedal prednosť v jazde a zrazil sa s motocyklistom idúcim po ceste označenej ako hlavná. „V dôsledku zrážky došlo k zraneniu motocyklistu, ako aj cyklistu, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ podotýka polícia.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov, ktorí boli svedkami tejto udalosti, prípadne majú danú udalosť zadokumentovanú na kamerovom zázname z vozidla, ako aj občanov, ktorí boli svedkami udalosti, aby ju kontaktovali. Urobiť tak môžu na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na profile polície na sociálnej sieti.
Podľa doposiaľ zistených informácií jazdil cyklista po cyklochodníku „Jurava“, pričom pri obci Chorvátsky Grob časť Čierna voda vchádzal na vozovku, na Vajnorskú ulicu vedúcu od bratislavských Vajnôr na obec Chorvátsky Grob. Nepresvedčil sa však dostatočne, či môže vojsť na vozovku, v dôsledku čoho nedal prednosť v jazde a zrazil sa s motocyklistom idúcim po ceste označenej ako hlavná. „V dôsledku zrážky došlo k zraneniu motocyklistu, ako aj cyklistu, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ podotýka polícia.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov, ktorí boli svedkami tejto udalosti, prípadne majú danú udalosť zadokumentovanú na kamerovom zázname z vozidla, ako aj občanov, ktorí boli svedkami udalosti, aby ju kontaktovali. Urobiť tak môžu na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou správy na profile polície na sociálnej sieti.