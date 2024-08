PRIŠLA O TISÍCE EUR: Vyšetrujú ďalší prípad podvodu s kryptomenami

Bratislava 8. augusta (TASR) - Bratislavská polícia sa zaoberá ďalším prípadom podvodu, keď žena uverila ľahkému zárobku investovaním do kryptomien. Žena prišla o 19.100 eur. Polícia opätovne vyzýva občanov, aby boli obozretnejší. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



Ženu mal kontaktovať neznámy páchateľ s "legendou" o investovaní do kryptomien s ľahkým zárobkom. E-mailovou komunikáciou ju inštruoval, aby si stiahla aplikáciu, cez ktorú mala investovať. Žena následne vykonala sedem transakcií v celkovej hodnote 19.100 eur. "Pri následnom žiadaní o investované peniaze sa neznámy páchateľ odmlčal," doplnila Šimková.



Polícia opätovne apeluje na občanov, aby si za žiadnych okolností nesťahovali do svojich mobilných telefónov aplikácie, ktoré nepoznajú a nie sú overené. Zároveň by nemali do aplikácií poskytovať žiadne údaje z platobnej karty, ako napríklad číslo karty, údaje o jej platnosti či prístupové heslá do Internet bankingu. Rovnako by nemali investovať bezhlavo s prísľubom vysokého a rýchleho zisku.